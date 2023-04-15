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Prag yönetimi Türk bayrağına yapılan çirkin müdahale için özür diledi

Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nde oynanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - ZVVZ USK Prag maçı sonrası yaşanan bayrak skandalı sonrası Prag yönetiminden özür geldi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:59
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Prag yönetiminden özür

Prag yönetimi Türk bayrağına yapılan çirkin müdahale için özür diledi
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Editör: Fatma Demirkaya

EuroLeague Kadınlar'da temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi,  ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenerek finale yükseldi.

Bu galibiyet sonrası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları, Türk bayrağı açarak sevinmek istedi.
Orada bulunan güvenlik görevlisi, bayraklı kutlamaya izin vermedi ve bayrağı basketbolcuların elinden aldı.

FIBA AÇIKLAMA YAPTI
Bu skandal sonrası FIBA Avrupa şu ifadeleri kullandı;

"Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Türk kulübü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları ile Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali 2023'ün ev sahibi kulübü ZVVZ USK Prag'ın organizasyon komitesi üyesinin karıştığı bir olay olduğunu kabul etmektedir. Ev sahibi kulüp ile Mersin arasında oynanan maçın sona ermesinin ardından, bahsi geçen kişi, Türk takımının kutlama yapan oyuncularının bir taraftar tarafından verilen Türk bayraklarından birine erişimine izin vermedi.

Prag kulübü olayın ardından olarak Mersin'den özür diledi ve tüm olayın FIBA Arena Kuralları, salonda bayrakların kullanımına ilişkin Madde 3.4'ün yanlış anlaşılması ve yanlış yorumlanması üzerine olduğunu belirtti. FIBA Avrupa, gelecekte benzer olayların tekrarlanmaması için mümkün olan her türlü önlemin alınmasını sağlamak adına organizasyonu yapan ev sahibi kulüp ve Çek Basketbol Federasyonu ile yakın bir şekilde çalışacaktır."

PRAG ÖZÜR DİLEDİ
Prag kulübü ise yaşanan bu olayın ardından Mersin'den özür diledi.

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