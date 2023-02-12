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Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır

Cevad Prekazi’nin depremzedeler için açık artırmaya çıkardığı imzalı Galatasaray formasına Fenerbahçe taraftarı talip oldu. Sarı – Lacivertliler sosyal medyadan Ali Koç’a “Büyük rakibimizin bu forması müzemize yakışır” diyerek çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 00:02
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Prekazi’nin formasını Ali Koç'tan istediler

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
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Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı formasını imzalayarak depremzedeler yararına satılmak üzere açık artırmaya çıkardı. Prekazi elde edeceği geliri Ahbap'a bağışlayacağını söyledi.
Twitter üzerinden şu ana kadar 110 bin TL’ye kadar alıcı bulan efsane Galatasaray formasını Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan satın almasını istedi.
ALİ KOÇ’A ÇAĞRI YAPTI
Bir taraftar twitter üzerinden yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Prekazi’nin formasını @Fenerbahce alsın, büyük rakibimizin çok sevdiğimiz futbolcusunun forması müzemizde de sergilenebilir. #AliKoç @kocholding @ugurdundarsozcu
GELİRİ AHBAP’A GİDECEK
İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın girişimiyle Ronaldo, Messi, Haaland, Kevin De Bruyne ve Harry Kane'in depremzedeler için imzalı formalarını açık artırmaya çıkarmalarının ardından benzer bir adım da Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi'den geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prekazi, "Türk halkının acısını en derinden hissediyorum. Çok büyük acı yaşıyorum, kahroluyorum. Memleketim gibi gördüğüm güzel Türkiyem için elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum" dedi.
110 BİNİ BULDU
Galatasaray'da oynarken giydiği bir formayı satışa çıkaran Prekazi, sonraki paylaşımında şunları söyledi: "İmzaladığım Galatasaray formamı pazar(12.02.2023) 19:05’e kadar en yüksek teklifi veren kişiye geliri @ahbap
a bağışlanmak üzere göndereceğim. Alan kişi İstanbul, Ankara ve Belgrad’da olması halinde elden teslim edeceğiz. Teklifleri dm den @hakansolmazz a yapmanızı rica ederim."

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