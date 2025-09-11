Premier Lig devine soruşturma açıldı: 74 suçlama!

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç dönemine ait menajer düzenlemeleri, aracılarla çalışma yönetmeliği ve oyuncularda üçüncü taraf yatırımlarıyla ilgili kural ihlalleri nedeniyle kulübe suçlama yöneltti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Londra ekibine 74 konuyla ilgili suçlama yöneltildiği, suçlamalara konu olan eylemlerin 2009 ile 2022 yılları arasında gerçekleştiğini belirtildi.

Suçlamaların ağırlıklı olarak 2010-2011 ile 2015-2016 sezonları arasında yaşanan olaylara yönelik olduğunu ve Chelsea'nin bu suçlamalara en geç 19 Eylül'e kadar cevap verme hakkının bulunduğunu ifade edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İngiliz temsilcisi, kulübün sahipliğinin 30 Mayıs 2022 tarihinde değiştiğini belirterek kulübün eski ve yeni sahipleri arasında şeffaflık politikasının izlendiğini kaydetti.

Satın alma işleminin tamamlanmasının hemen ardından her şeyin FA da dahil olmak üzere ilgili tüm ilgili kurumlara bildirildiğini dikkati çeken Chelsea, "Kulüp, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sergiledi ve kulübün dosyalarına ve geçmiş verilerine kapsamlı erişim sağladı. Bu konuyu mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için FA ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. On yıldan uzun bir süre önce gerçekleşen bu karmaşık davada kulüp ile etkileşimleri için FA'ya şükranlarımızı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.