Premier Lig devlerinden ardı ardına transfer açıklamaları

Premier Ligi şampiyonu Liverpool, transferde hız kesmiyor. Kulüp, Bournemouth'tan 21 yaşındaki Macar sol bek Milos Kerkez'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.Geçen sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig'de 38 maça çıkan Kerkez, 2 gol attı. Liverpool'dan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Macar futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerkez, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri, İngiltere'nin en büyük kulübü için oynamak benim için gerçek bir onur, bir ayrıcalık. Çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

MYLES LEWIS-SKELLY ARSENAL'DE KALDI



Liverpool'dan sonra bir başka açıklamada sezonu ikinci bitiren Arsenal'den geldi. Londa ekibi 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Myles Lewis-Skelly'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da 18 yaşındaki İngiliz sol bek Myles Lewis-Skelly'nin sözleşmesi uzatıldı. Arsenal'da alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra geçen sezon A takım kadrosuna alınan İngiliz futbolcu, 23'ü Premier Lig ve 10'u UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 resmi maçta görev yaptı.

