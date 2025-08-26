Premier Lig ekibinden skandal karar! Filistin forması giyen taraftara 5 maç ceza

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, uzun süredir kombine sahibi olan taraftarı Roger Wade'e stadyumda Filistin forması giydiği gerekçesiyle 5 maç ceza verdi.

FİLİSTİN FORMASINA SERT YAPTIRIM

Yaklaşık 10 yıldır Brighton tribünlerinde yer alan Wade, Fulham maçında tribünde üzerindeki montunu çıkararak Filistin formasıyla oturunca güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Devre arasında kendisinden stadyumu terk etmesi istendi ancak Wade bu karara karşı çıktı.

ŞİKAYET SONRASI MEN EDİLDİ

Karara itiraz eden Wade, kulübe resmi şikâyette bulunduğunu ancak yanıt olarak kendisine 5 maçlık men cezası gönderildiğini belirtti. Deneyimli taraftar, üzerinde hiçbir slogan bulunmayan sadece “Palestine” yazılı formayla maça gittiğini vurguladı.

KAMUOYUNDA TARTIŞMA YARATTI

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken çok sayıda futbolsever Wade’e verilen yasağın haksız olduğunu savundu. Brighton kulübünden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.