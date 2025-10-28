Premier Lig'de yayıncı kuruluşla yapılan anlaşma nedeniyle 137 yıllık gelenek bozuluyor.

İngiliz basınından Daily Mail Sport’un haberine göre, Premier Lig bu sezon Boxing Day olarak bilinen 26 Aralık’ta yalnızca bir maç oynatmayı planlıyor.

UEFA organizasyonlarının genişlemesi ve FA Cup’ın tamamen hafta sonlarına alınmasıyla birlikte oluşan takvim sıkışıklığı, Premier Lig yönetimini bu kararı almaya itti.

YAYIN ANLAŞMASI ETKİLİ OLDU

Premier Lig, yayıncı kuruluşlarla yaptığı sözleşme gereği 33 hafta sonu ve 5 hafta içi karşılaşma haftası düzenlemekle yükümlü.

Bu takvime uymak adına Boxing Day, tıpkı sezon içi bir cuma günü gibi ele alınacak.

Buna göre 26 Aralık’ta tek maç oynanacak; diğer karşılaşmalar ise cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine yayılacak.

TARİHİ GELENEK SONA MI ERECEK?

Boxing Day, İngiliz futbolunun 1888 yılından bu yana süregelen bir geleneği olarak biliniyor.

1965’e kadar bazı yıllarda Noel Günü (Christmas Day) bile maçlar oynanırken o tarihten bu yana 26 Aralık futbolun vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

İngiltere’de son olarak 1982 yılında, Boxing Day’de hiç Premier Lig maçı oynanmamıştı. Bu sezon alınacak karar, 1982’den bu yana en sessiz Boxing Day olarak tarihe geçebilir.

Premier Lig yetkilileri, 2026’da Boxing Day’in cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte fikstürün yeniden geleneksel haline döneceğini öngörüyor.