Premier Lig'de Avrupai son! İlkay Gündoğan'dan Şampiyonlar Ligi golü

Premier Lig'de oynanan son hafta maçlarının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında hangi takımların mücadele edeceği de kesinleşti.

Haftaya 68 puanla üçüncü sırada giren Manchester City, İlkay Gündoğan'ın da gol attığı maçta Fulham'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. City böylece 71 puana çıkarak ligi Liverpool ve Arsenal'ın arkasında üçüncü bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Chelsea ise ligin son maçında Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 yenerek 69 puanla dördüncü oldu.

Son haftaya dördüncü sırada giren Newcastle United sahasında Everton'a 1-0 yenilerek ligi 66 puanla beşinci sırada kapattı.

Böylece ligi ilk 5 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Son haftaya Şampiyonlar Ligi umuduyla çıkan atıncı sıradaki Aston Villa ise Manchester United'a 2-0 mağlup oldu. 66 puanla altıncı sırada kalan Aston Villa, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Chelsea'ye yenilerek 65 puanla 7'inci sırada kalan Nottingham Forest ise Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.