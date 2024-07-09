Premier Lig'den Semih Kılıçsoy'u kapmak için flaş hamle

Beşiktaş'ın gözde futbolcusu Semih Kılıçsoy, transfer ile gündeme geldi.

FULHAM TEKLİF YÜKSELTTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın daha önce yaptığı 15 milyon euro'luk teklifini Beşiktaş'ın reddetmesinin ardından, Siyah-Beyazlı yıldız için cebinden daha fazla para çıkarmaya hazır.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Fulham'ın Beşiktaş ile iletişime geçtiği ve Semih Kılıçsoy için 20 milyon euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin de bu yeni teklife sıcak baktığı aktarıldı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2028 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesini yenileyen Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm turnuvalarda 30 maçta forma giyerken, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.