Premier Ligin yıldızıydı TFF 1. Lig'e düştü

Düzenleme: Aytunç Akın
Premier Ligin yıldızıydı TFF 1. Lig'e düştü

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü dikkat çeken bir transfere imza attı.

İngiliz savunmacı Steven Caulker, 2015-2016 sezonunda Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giydikten sonra, kariyerine PTT 1. Lig'deki Keçiörengücü'nde devam etme kararı aldı.

Türkiye'ye ilk adımını Alanyaspor ile atan Caulker, burada sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Ancak, Fenerbahçe'deki performansı beklentilerin altında kaldı. Türkiye'de Gaziantep FK ve Karagümrük formalarını da terleten Caulker, son olarak Malaga City'de oynadı.

Şimdi ise kariyerine tekrar Türkiye'de, Keçiörengücü formasıyla devam edecek olan Caulker, yeni takımında başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

Başkent ekibi transferi sosyalk medya hesabından duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

HOŞ GELDİN STEVEN CAULKER!

Ankara Keçiörengücümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır.

Steven'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.

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