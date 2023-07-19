Prigojin Belarus’tan Wagner’e yeni hedefi açıkladı

Rusya'da başlattığı isyan sonrasında Belarus'a gelen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, paralı askerlere yaptığı hitabında, grup olarak bir süre Belarus'ta kalacaklarını ve bu süre zarfında Belarus ordusunu dünyanın ikinci en iyi ordusu yapacaklarını belirtti.

Prigojin Belarus’tan Wagner’e yeni hedefi açıkladı

Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, paralı askerlere yaptığı hitabında, “Bir süre Belarus’ta olacağız. Eminim ki bu süre zarfında Belarus ordusunu dünyanın en iyi ikinci ordusu yapacağız” dedi.

Wagner liderlerinden Dmitriy Utkin'in de katıldığı toplantıda, Prigojin ve savaşçılarının Belarus halkı tarafından kahraman olarak kabul edildiğini ve buna göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Prigojin ayrıca Wagner savaşçılarının Afrika'ya yeni görevler alacağını ve çıtayı yükselterek hazırlanacaklarını ifade etti. Ukrayna'daki özel askeri operasyona dönme ihtimali de bulunduğunu söyledi.

Prigojin'in Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlamasıyla başlayan isyanın ardından, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla Prigojin geri çekilmiş ve Wagner savaşçıları Belarus'taki bir üsse yerleştirilmişti.

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