Prize takılı şarj aleti evi yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Prize takılı şarj aleti evi yaktı
İzmir Bayraklı'da prize takılı şarj aleti çıkartılmayı unutulunca bir evin yanmasına neden oldu. Ev alev alev yanarken mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Alpagut Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde yaşayan ev sahibi sabaha karşı evinin yandığını fark etti. Evden çığlıklar atarak kendini sokağa attı.

Komşularının çığlıklarıyla uyanan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Mahalle sakinleri kendi imkanları doğrultusunda alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler tüm binayı sardı. Yangın itfaiyenin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında maddi zarar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmaması tek teselli kaynağı oldu.

Yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürüldü.

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