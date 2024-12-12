Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Çanakkale depreminin ardından jet açıklama! Alarmda olmamız gerekiyor mu?

Saat 14:34'te Ege Denizinde meydana gelen deprem, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedilirken, AFAD sarsıntının şiddetini 4.4 olarak açıkladı.

AFAD şu verileri paylaştı;

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)

Tarih:2024-12-12

Saat:14:34:51 TSİ

Enlem:40.41778 N

Boylam:26.23861 E

Derinlik:25.5 km

Meydana gelen depremin ardından, Marmara Bölgesi'nden 3 ilin de sallanması korku ve telaşa neden olurken, akıllara ilk gelen de "Marmara depremi tetiklenir mi?" ve "Büyük İstanbul depreminin tetiklenmesi mümkün mü?" soruları oldu.

AHMET ERCAN'IN YORUMU

Sarsıntının ardından depremin Marmara'ya etki edip etmeyeceği ve meydana gelen 4.4'lük deprem sonrası korkulacak bir durum olup olmadığı endişe yaratırken, Yeniçağ Gazetesi'nden Sena Özkan, Prof. Dr. Ahmet Ercan'a merak edilenleri sordu.

Ercan, söz konusu depremin ardından, detaylıca fay hatlarına da değinerek, kaygılanılacak ve paniğe kapılacak bir durum olmayacağını aktardı ve alarmda olmaya gerek olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Yeniçağ'a yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;