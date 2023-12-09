Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş CHP'den aday adayı oldu

Yerel seçimler yaklaşırken, belediyelerin aday adayları da belli olmaya başladı. Gazeteci Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde CHP Belediye Başkanı Aday Adayı oldu.

Aday adaylığı hakkında konuşan İltaş, "Biz kadın adaylar, sağ felsefenin temsilcilerinin dayatılarak başkan adaylıklarımızın önünün kesilmesini şiddetle kınıyoruz. Ankara'da yaşanan şey de bu. Görünen tablo bize yine şans tanımıyor. İşaretli kadın adaylar dışında yıllardır mücadele eden, ezilen, itilen, kakılan, siyasi düşüncelerinden dolayı mobbinge uğrayan, gerçek kadın adayların artık zamanı geldi. Birilerinin sesini yükseltme zamanıdır. Onlar da bizleriz.

Arkasında koca, sevgili, dost, tarikat ehli babalar olmayan sade, onurlu duruşa sahip, emekçi Türk kadını.. Erkek adaylar tarafından yapılan, eşit rekabet hakkı tanımayan dirsek teması ilişkilerin ortaya çıkardığı bu adaylar aslında erkeğin lafına illegal uyguladığı şiddettir. Siyasette de şiddete maruz kalmış kadınlar var. Siyaset çok açık sözlü ama hep doğruyu söyleyen açık sözlü samimi mücadeleci kadınlarla güzelleşip derinleşecek ve hep iyiye doğruya güzele gidecek." dedi.

AYSEL SADAK İLTAŞ KİMDİR?

İlk, Orta, Lise ve Eğitim Enstitüsü'nü Kars'ta okudu. Daha sonra, sırasıyla; İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını bitirip, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Master ve Doktora yaptı. 1996 yılında İletişim Doktoru oldu. Meslek yaşamına önce öğretmen olarak başlayan Sadak, 1983 yılında gazeteciliğe başladı. Milliyet ve Günaydın gazetelerinde çalıştıktan sonra 1994 yılında parlamento muhabiri olarak TRT de göreve başladı. 1997 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak akademik yaşamına adım attı.

5 yıl öğretim üyeliği görevini sürdürdükten sonra hukuki davasını kazanarak TRT'ye geri döndü. Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi, Bakü Tefekkür Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi'nde misafir eğitim görevlisi olarak ders verdi.

Şiddetsiz Toplum Derneği eğitim sorumlusu, KAİ Kars Ardahan Iğdır vakfı başkan yardımcılığı, Hayvanseverler Derneği, Engelliler Derneği ve Azeri Türk Kadınlar Derneği'nde STK üyesi olarak halen faaliyetlerine devam etmektedir.

TRT de Bosna ve Karabağ savaşlarını anlatan Savaşın Çocukları, Madalyalı Hayatlar, Yıldızlı Öğrenciler, Birleşmiş Milletler Tarihçesi ve Bizim Kadınlarımız belgeselleri ile ödüllü ve ses getiren yapımlara imza attı. 1991 yılında Rahmetli Bülent Ecevit in teveccühleri ile DSP'nin en genç Milletvekili adayı olarak Kars dan siyasi yaşamına başladı.

Daha sonra 2002, 2015 ve 2018 yılında CHP den milletvekili adayı olarak seçimlere iştirak etti. Tercih ettiği SİYASİ görüşlerinden dolayı TRT haber dairesi görevinden TRT radyosuna, oradan da Diyanet İşleri Başkanlığı'na sürgün edilmesine rağmen başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak TRT'ye geri döndü.

Halen TRT Ankara Radyosu'nda görevli iken Gölbaşı ilçesinde kadın dokunuşu ve kadın gücü ile daha yaşanabilir bir Gölbaşı yaratabilmek için Belediye Başkan adaylığına talip olarak görevinden istifa etmiştir.

Aysel Sadak İltaş evli ve bir çocuk annesidir.