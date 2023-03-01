Prof. Dr. Güner Sönmez depremzedelerin azarlamasına tepki gösterdi



Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Güner Sönmez, "Ağır ve dayanılması güç bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların dünyaları başlarına yıkılmış; Anasını, babasını, çocuklarını kaybetmiş. Yine de bunların boynunu büküp duruma razı olmasını bekliyorlar. Bu insanların en ağır eleştirilerine katlanacaksınız, katlanmak zorundasınız!" dedi.



"BU İNSANLARA PARMAK SALLAYAMAZSINIZ!"

"Bu insanlara sus diyemezsiniz. Haline şükret diyemezsiniz." diye devam eden Sönmez, "Kaderine razı ol diyemezsiniz. Haddini bil diyemezsiniz. Had bildiremezsiniz. Parmak sallayamazsınız. Bu insanları anlamak, her eleştirilerine katlanmak zorundasınız!" satırlarına yer verdi.



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