Prof. Dr. Hakan Kara TCMB'nin dünkü kararını yorumladı: Faiz indiriminin ayak sesleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Hakan Kara TCMB'nin dünkü kararını yorumladı: Faiz indiriminin ayak sesleri

Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın faiz kararı metnini yorumladı. Metinde verilen sinyalleri detaylı bir şekilde yorumlayan Kara, 3 madde de faiz indiriminin ayak seslerinin duyulduğunu belirtti.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karar metninin satır araralarını inceledi. Detaylara bakan Hakan Kara, faiz indirim mesajlarını üç maddede toplayarak yorumladı. Hakan Kara TCMB'nin raporu için "elde somut bilgi olmasaydı faiz indirim sinyali vermezdi" cümlesini kurdu.

Dünkü kararın satır aralarından okuduğum birkaç önemli detay/yorum:

1) TCMB Kasım ayında işlenmemiş gıda fiyatlarındaki hızlı artışın devam edeceğini, ancak bunu dışlayan enflasyon eğiliminin iyileşeceğini ima ediyor. Yani Kasımda manşet enflasyonda belirgin bir iyileşme görmesem bile bu benim faiz indirimimi engellemez, çünkü çekirdek enflasyon düzelmeye devam edecek diyerek piyasaları indirime hazırlıyor.

2) Merkez Bankası maliye politikası ile artan uyuma dikkat çekiyor. Bu ifadeye dayanarak önümüzdeki yıl yeniden değerleme oranına bağlı vergi/harç/ceza artışının %44 değil, %25 civarında yapılması beklenir. Eğer merkez bankasının elinde bu yönde somut bir bilgi olmasaydı faiz indirim sinyali vermezdi diye düşünüyorum (belki de öyle olmasını umuyorum).

3) TCMB enflasyona dair daha iyimser olmakla birlikte halen verilere duyarlı olduğunu, Aralık’ta kendi topladığı öncü fiyatlarda enflasyonun ana eğilimi yüksek çıkarsa faiz indirimini biraz öteleyebileceğini de ima ediyor. Fakat gönlünden geçen, çok kötü bir veri gelmediği taktirde, Aralık’ta küçük adımla da olsa indirime başlamak yönünde.

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