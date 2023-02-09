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Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz

Kahramanmaraş depremlerinin ardından tv100 yayınına bağlanan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem riski olan illeri tek tek açıkladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 00:46
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Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz

Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına yol açan depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

tv100'de Pınar Işık Ardor'un sunumuyla ekrana gelen 'deprem özel' yayınına konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Görür, şu şekilde konuştu:

"ENDİŞE EDİYORUZ"

"Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresi dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi’nin güneyi, Çanakkale, Bursa, Çanakkale’nin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz. Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında büyük bir deprem bölge bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha. Jeolojik verilere göre Hakkari’de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir."

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9.02.2023 01:07
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