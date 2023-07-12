Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için bir uyarı daha

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı’na katıldı. Görür burada beklenen İstanbul depremine dair yeni bir uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için bir uyarı daha

İstanbul depremi ile ilgili sık sık vatandaşları uyaran Prof. Dr. Naci Görür katıldığı çalıştayda bir açıklama daha yaptı.

Prof. Görür, "Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz" dedi.

Marmara ve Bursa’nın deprem riskini değerlendiren Görür, "Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır.

Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az.

"DEPREM VURDU KİMSE BİR ŞEY YAPMADI"

1999 depreminin geleceği 70’li yıllardan belliydi. Uyarılarımızı ne aziz halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu.

Elazığ depremiyle alakalı da uyardık. Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu kimse bir şey yapmadı.

Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz.

Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz.

Gemlik ve Bursa için birinci derece depremden söz ediliyor bu iki faydan söz ediyoruz. Sizin için tek tehdit burası değil’’ açıklamasında bulundu.

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