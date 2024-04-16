Prof. Dr. Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA
Prof. Dr. Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vefatını duyurduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü'nün kurucusu Prof. Sezer Hatemi, Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün 90 yaşında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede, taziyeleri eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi kabul etti. İstanbul Valisi Davut Gül, cenaze törenine katılarak aileye baş sağlığı dileklerini iletti.

Prof. Dr. Bekir Karlığa da duygularını şu sözlerle ifade etti: "Allah rahmet eylesin. Son derece insancıl, insan seven, o duygulara tercüman olan bir hanımefendiydi. Yaklaşık 40 yıldır tanırım kendisini, rahmet ve rahmana kavuştu şimdi. Cenabı Allah’ın habibi kimyasına nail eylemesini temenni ediyorum. Bu halde söylenecek fazla bir şey yok. Sözün bittiği andayız."

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