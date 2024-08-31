Prof. Dr. Ufuk Akçiğit: IQ arttıkça girişimci olma ihtimali azalıyor

Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü Ufuk Akçiğit, CNBC-e canlı yayınında Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu oldu.

Akçiğit, araştırmalara göre zekâ (IQ) seviyesi yüksek kişilerin girişimciliğe yönelmediğini ifade ederken, girişimci denildiğinde Elon Musk ya da Mark Zuckerberg gibi isimlerin anlaşıldığını ancak işsiz kaldığı için serbest mesleğe yönelen kişilerin de girişimci kavramına dahil edildiğini aktardı.

Girişimcilere yönelik desteklerde aslen fikir sahibi olan girişimcilere yönelmek gerektiğine değinen Akçiğit, "IQ arttıkça girişimci olma ihtimali nasıl değişiyor?’ diye baktığımız zaman, IQ arttıkça girişimci olma ihtimali düşüyor. Bu, insanları çok şaşırtan bir sonuç. En başta ne demek bu şimdi bu kadar girişimciler varken, çok kıymetli, çok önemli girişimler yaparken ve firmalar kurarken, nasıl böyle bir şey olabilir?" dedi.

"2 GRUP GİRİŞİMCİ VAR"

Akçiğit, "İşte bir anda verilere dikkatli bakarsanız veriler size aslında bağıra bağıra bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Şunu söylüyor veriler: Aslında 2 grup girişimci var. Bir gerçekten işte Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi, çok büyük fikirleri var ve girişimci olmak isteyenler var. Bir de zorunluluktan girişimci olan insanlar var" şeklinde konuştu.