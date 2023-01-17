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Türkiye kuraklık dönemine mi girdi. Prof. Osman Bektaş açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin kuraklık iklimine girdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 19:57
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Prof. Osman Bektaş NASA verileriyle açıkladı. Türkiye kuraklık dönemine mi girdi

Türkiye kuraklık dönemine mi girdi. Prof. Osman Bektaş açıkladı
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Kış aylarına girmiş olmamıza rağmen beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'nin kuraklık iklimine girdiğini açıkladı.

haber61.net'te kaleme aldığı köşe yazısında, Küresel ısınma ve bölgesel iklim değişimine değinen Bektaş, "Küresel ısınma ve Bölgesel iklim değişimine burun kıvırıp olguyu teori olarak görenler, çevrelerindeki fiziksel değişimleri görmeye ve hissetmeye başlayınca konuyu ciddiye almaya başlamışlardır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 900 yılda doğal kuraklık dönemleri geçirdiğini söyleyen Bektaş, "Ancak 1998 yılında insanoğlunun da müdahalesiyle başlayan son kuraklık dönemi geçmiş dönemde yaşananlara göre çok daha şiddetlidir" dedi.

Bektaş yazısında Türkiye ve kuraklığa ilişkin şunları söyledi:

NASA ( Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) verilerine göre önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin sosyopolitik ve ekonomik zorluklarının temelinde gün geçtikçe etkinliğini artıran kuraklık döneminin varlığı öngörülmektedir.

Önümüzdeki yıllarda, içme suyu ve tarım yapılacak yeraltı suyunun azalması, hidroelektrik santrallerini besleyen nehirlerin kuruması, Türkiye ekonomisi yanı sıra, fiziksek su kıtlığı ve insan sağlığı konusunda önemli sorunlara neden olabilir. 


Harita1:NASA verilerine göre 2002-2015 yılları arasında Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzasında yaşanan kuraklık dönemi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu da önemli su kıtlığına ve kuraklığa neden olmuştur ( haritada koyu renkli alanlar yağışların azaldığı, buharlaşmanın arttığı,sonuç olarak da suyun önemli miktarda azaldığı bölgeleri göstermektedir). 

 
Harita2: NASA verilerine göre Türkiye 2021 yılında şiddetli bir kuraklık döneminin etkisi altına girmiştir. 11 Ocak 2021 tarihindeki uydu verileri Türkiye de yeraltı suyu depolanma miktarının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Haritada koyu renkli alanlar yer altı suyunun veya toprak nem oranın ne ölçüde azaldığını gösterir. Bu durum Türkiye’nin 2022 yılı tarım rekoltesi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 

Eski ve güncel ağaç halkaların yaşlandırılması ve halkaların kalınlıklarından yararlanarak yağışlı ve kurak yılların saptanması sonucu Türkiye’n inde içinde bulunduğu Akdeniz Havzasında geçmişten günümüze birçok doğal kuraklık dönemlerinin yaşandığı tespit edilmiştir. 

Ancak NASA verilerine göre insan etkisiyle daha da hızlanan bölgesel ısınma ve buna bağlı olarak gelişen güncel kuraklık  1998 yılında başlamış, 2002-2015 yılları arasındaki dönem ise son 900 yılın en kurak yıları olarak kayıt altına alınmıştır.
İlerleyen yıllarda Türkiye de kuraklık azalan yağışlarla devam etmiştir.

2019 yaz ve son bahar aylarında yağışların azalması su rezervuarlarında su seviyesinin azalmasına neden olmuştur.

Ve nihayet 2020 yılında Türkiye son beş yılın en kurak yılını yaşamış, 1981-2010 yılları arasında aldığı ortalama yağışın ancak yarısını alabilmiştir.

2021 yılına gelindiğinde NASA’nın uydu verilerinden elde edilen harita Türkiye’nin şiddetli bir kuraklık dönemine girdiğini gösteriyordu.

Öyle ki, Türkiye’nin en fazla yağış alan Doğu Karadeniz Bölgesinde 2021 yılının Şubat ayı yağışı bir yıl önceki seneye göre yüzde elli azalmıştır.

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Metin
17.01.2023 20:31
Ümit Özdağ küresel iklim değişiklikleri nedeniyle önümüzdeki yıllarda özellikle Anadolu'ya göçlerin artacağını en az 1 senedir söylüyor. Bugünden planlı olmazsan yarın üzülmenin anlamı yok.  
 
abuziddin kirişçi
17.01.2023 20:24
"KK gelecek, kuraklık bitecek" derse şaşırmayın !  
 
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