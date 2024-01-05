Profesörden akıllara zarar küresel ısınma açıklaması: Küresel ısınma bereket demekmiş

Küresel ısınmanın yol açtığı; havanın mevsim normalleri dışında seyretmesi ve hava sıcaklıklarının ani değişimi gibi etkiler, yalnızca insanları değil yaban hayatını da etkiliyor. Bilim insanları, küresel ısınmanın hayvan ölümlerini arttırdığını ve üremenin azalttığını belirtiyor.

KTÜ Orman Fakültesi’nde Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Şağdan Başkaya ise küresel ısınmanın hayvanlar ve yaban hayatı için olumlu etkiler taşıdığını ileri sürdü.

Şağdan Başkaya, “Yaban hayvanlarının küresel ısınmadan kısa sürede sonuçlarını görecek şekilde etkilenmeleri mümkün değil. 3, 5, 10, 50 yılda küresel ısınma sonucu 'şu şöyle oldu' deyip de küresel ısınmaya bağlamak yanlış olur.” düşüncelerini iletti. Küresel ısınma sürecinde 10 yıllık periyodlarla soğuma dönemleri yaşandığını söyleyen Başkaya, küresel ısınmanın yüzlerce yıl sonra bir değişikliğe sebep olabileceğini ifade etti.

“KÜRESEL ISINMA BOLLUK VE BEREKET DEMEKTİR”

Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Küresel ısınma bolluk ve bereket demektir. Yaban hayvanlar içinde bu böyledir. Küresel ısınma döneminde birçok hayvan, daha çok ve daha rahat besin bulur. Biz şu anda daha çok küresel ısınmanın kötü bir şey olduğuyla ilgili haber bombardımanının etkisi altındayız.” İfadelerini kullandı.

Dünyanın 500 milyon yıllık sürecinin yarısının ısınma, yarısının da soğumayla geçtiğini söyleyen Başkaya, uzmanların küresel ısınma sonrasında tekrar bir soğuma döneminin yaşanacağını söylediklerini iletti.

Şağdan Başkaya, “Peki, 'bu ısınmayla ne oluyor' dersek; evet bol yağışlar oluyor, fırtınalar kopuyor etrafta seller oluşuyor.” ifadesini kullandı ve tüm bu etkilerin küresel ısınma için doğal bir sonuç olduğunu belirtti.