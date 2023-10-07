Profesörden korkutan korona ve kedi açıklaması

Kedilerde korona virüsün arttığına dair yeni bir araştırma yayınlandı.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, korona virüsün mutasyona uğrayarak kedilerde Feline İnfectious Peritonitis (FIP) adlı ölümcül bir hastalığa yol açtığını söyledi.

Prof. Dr. Uzlu, FIP’in kedilerde görülme sıklığının yüzde 30’lardan yüzde 90’a çıktığını belirtti.

Prof. Dr. Uzlu, insanlarda ve kedilerdeki korona virüsün farklı genetik tiplere sahip olduğunu ve birbirine bulaşmadığını vurguladı.

“Kedilerde Alfa, insanlarda Beta tipi var. Birbiriyle ilgisi yok” dedi.

Prof. Dr. Uzlu, korona virüsü taşıyan kedilerin ortalama 18 ay boyunca virüsü yayabildiğini ve bu nedenle kedi popülasyonunda hastalığın yaygınlaştığını ifade etti.

"KEDİLER BU HASTALIĞI ATLATSA DA 18 AY TAŞIYICI OLDUĞU GÖRÜNÜYOR"

Korona virüsün, Alfa, Beta, Gama, Delta olarak 4 tane ana genetik farklı kiti olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uzlu, insanlarda ve hayvanlarda görülen korona virüsün birbirinden tamamen farklı olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"Kedilerde Alfa genetik tipi varken, insanlardaki hastalık yapan genetik tipi Beta. Birbiriyle hiç alakası yok. Şu ana kadar kediden insana ya da insandan kediye bir bulaşın söz konusu olmadığı, bu konuda tanımlanmış bir vaka olmadığı görüldü. Korona virüse ait etkenleri kediden temas yoluyla alabiliriz ama vücudumuza giren korona virüs etkeni bağlanabileceği doku organda bir protein noktası yakalayamayacağı için hastalığa neden olma şansı yok. Taşıyıcı duruma da geçmiyoruz çünkü biz onu alıyoruz, biyolojik olarak sonuçta vücuttan atıyoruz. Ayrıca kedi sayısının fazla olduğu durumlardan birbirlerine hastalığın daha sık bulaştırdıkları görülse de evde tek başına yaşayan kedilerde korona virüs ya da FIP vakaları bildirildiği biliniyor. Kediler bu hastalığı atlatsa da ortalama 18 ay taşıyıcı olduğu görünüyor, taşıyıcılığı ömür boyu da sürebiliyor"