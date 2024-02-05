Prostat büyümesinden kaynaklanan şikayetleri gideriyor. İşte mucize ot

Doğal besinler, insanların sağlık sorunlarına çözüm aradıkları bir alan olarak ilgi görüyor.
Prostat büyümesi nedeniyle yaşanan rahatsızlıkları azaltan ayıüzümü, faydalarıyla öne çıkıyor.
Ayıüzümü, fundagiller ailesinden, kırmızı renkli küçük meyveleri olan, tüylü bir bitkidir.
Yüksekliği 1-3 metre arasında değişir. Yapraklarını her mevsim korur. Makilik alanlarda yetişir. Dalları kızılımsı kahverengi renktedir. Yaprakları şimşire benzer.
Hydrochinone adlı bir madde içerir. Sonbaharda hasat edilip kurutulur. Çiçekleri pembe renkli salkımlardır. Halk tıbbında yaprakları kullanılır.
Bu mucize bitkinin faydaları şunlardır:
Enerji verir.
İshal tedavisinde etkilidir.
İdrar yollarını arındırır.
İdrar akışını kolaylaştırır.
Ateş düşürücüdür.
İdrar yollarındaki taşların atılmasına yardımcı olur.
Prostat büyümesine bağlı şikayetleri azaltır.