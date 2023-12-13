PSG Altay'ın genç yıldızına kancayı taktı

Kaynak: DHA
PSG Altay'ın genç yıldızına kancayı taktı
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, Altay'da forma giyen genç yıldız Efe Sarıkaya'yı radarına aldı.

1'inci Lig'de mali ve sportif açıdan dibe vuran Altay'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, Fransız devi Paris Saint-Germain'in dikkatini çekti. PSG scout ekibinin son olarak Altay'ın evinde Boluspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı takip ettiği öğrenildi. Önceki hafta siyah-beyazlıların deplasmanda 3-0 kaybettiği Manisa FK karşılaşmasına da gelen Fransız temsilcisinin oyuncu izleme birimi, o müsabakada Efe şans bulamayınca Boluspor randevusunda genç savunmacıyı mercek altına aldı. Boluspor karşısında 90 dakika oyunda kalan milli oyuncu performansıyla geçer not aldı.

U19 Milli Takımı formasıyla kasım ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'dne Litvanya'ya attığı 2 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Efe Sarıkaya'nın altyapısından yetiştiği Altay ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetim genç defans oyuncusuyla sözleşme yenileyip sezon bitiminde ciddi bir bonservis ücreti elde etmeyi planlıyor. Geçen sezon ismi Manchester City ve Atletico Madrid ile anılan Efe'ye Süper Lig ekipleri de talip olmuştu. Sezon başında Bodrum FK'nın anlaşma aşamasına geldiği genç kramponla son olarak Antalyaspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.

altayli-efe-psgnin-radarinda-1194-dhaphoto1.jpg

altayli-efe-psgnin-radarinda-1194-dhaphoto2.jpg

İlgili Haberler
Ada ekibine 141 puan silme cezası
Ronaldo pişmanlığını itiraf etti
Ronaldo pişmanlığını itiraf etti
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Bundesliga'da işler karıştı. PSG hata yapmadı
Bundesliga'da işler karıştı. PSG hata yapmadı
Monaco PSG'ye direnemedi. Rakibine karşı şov yaptı. Mirza Şeker yazdı
Bayern Münih PSG'yi deplasmanda devirdi
Bayern Münih PSG'yi deplasmanda devirdi
Hasan Arat'ın 'anlaştık' dediği PSG'li ortaya çıktı
Son Haberler
AKP'li Mehmet Ali Çelebi Meclis'te kürsüye çıktı küfürler havada uçuştu. İşte Meclis tutanağından diyaloğun tam metni Gündem
AKP'li Mehmet Ali Çelebi Meclis'te kürsüye çıktı küfürler havada uçuştu. İşte Meclis tutanağından diyaloğun tam metni
Silahla oynayan genç kendini vurdu Gündem
Silahla oynayan genç kendini vurdu
İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini açıkladı Spor
İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini açıkladı
Süper Lig hakemlerini federasyon Portekiz’e çağırdı Spor
Süper Lig hakemlerini federasyon Portekiz’e çağırdı
Yüzer havuzun batışını herkes kıyıdan çaresizce seyretti. 2 dev vinç sularda kayboldu Gündem
Yüzer havuzun batışını herkes kıyıdan çaresizce seyretti. 2 dev vinç sularda kayboldu
Balıkesir’de trafik kazası Gündem
Balıkesir’de trafik kazası
Kayseri Emniyeti'nden yakalama kararı olan şahıslara operasyon Gündem
Kayseri Emniyeti'nden yakalama kararı olan şahıslara operasyon