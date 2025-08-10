PSG Hakimi'nin Ballon d'Or sözlerini sansürlemek istedi

Fransız basını, PSG’de Ballon d’Or adaylığı konusunda dikkat çeken bir gerginlik yaşandığını yazdı.

HAKIMI: "BALLON D'OR'U HAK EDİYORUM"

L’Equipe’in haberine göre, Paris Saint-Germain yönetimi, Achraf Hakimi’nin Canal+’a verdiği röportajdaki “Ballon d’Or’u hak ediyorum” sözlerini yayın öncesi çıkarmak istedi. Ancak bu girişim sonuçsuz kaldı.

Geçtiğimiz sezon 58 maçta 11 gol ve 18 asistlik istatistiklere imza atan Faslı sağ bek, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final, yarı final ve finalde gol atarak tarihe geçti. Hakimi, “Savunmacı olarak böyle bir performans sergilemek çok zor. Bu yüzden ödülü kazanma hakkım var” ifadelerini kullandı.

PSG’NİN ADAYI DEMBELE’YDİ

PSG, Ballon d’Or için resmi olarak Ousmane Dembele’yi ön plana çıkarmayı planlıyordu. Hakimi’nin çıkışı, kulüp içinde ve Dembélé’nin yakın çevresinde şaşkınlık yarattı. Ancak Faslı yıldız, sezon performansına güvenerek sözlerinin arkasında durdu.

DEMBELE CEPHESİ: "ÖNEMLİ OLAN TAKIM"

Dembele cephesi, “Bizim için önemli olan takım başarısı. Herkes kendi görüşünü dile getirmekte özgür” diyerek konuyu büyütmek istemedi. İki oyuncunun ilişkilerinde herhangi bir problem olmadığı, ancak Paris’te Ballon d’Or tartışmasının önümüzdeki haftalarda gündemde kalacağı belirtiliyor.