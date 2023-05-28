PSG şampiyon oldu, Messi Ronaldo'yu geçti

Fransa Ligi'nde 37. hafta maçında lider Paris Saint Germain, Strasbourg'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takım 79. dakikada Kevin Gameiro ile öne geçti. 59. dakikada ise Messi beraberlik golünü kaydetti.

Bu sonuçla puanını 85 yapan PSG bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İkinci sırada bulunan Lens'in ise 81 puanı bulunuyor.

Son 11 sezonda 9, toplamda da 11 şampiyonluk kazanan PSG, Fransa'da en çok şampiyon olan takım unvanını elde etti.

Messi ise 496 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo'nun ise 495 golü bulunuyor.

