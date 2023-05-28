PSG şampiyon oldu, Messi Ronaldo'yu geçti

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Messi Ronaldo'ya ait bir rekoru tarihe gömdü.

PSG şampiyon oldu, Messi Ronaldo'yu geçti

Fransa Ligi'nde 37. hafta maçında lider Paris Saint Germain, Strasbourg'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takım 79. dakikada Kevin Gameiro ile öne geçti. 59. dakikada ise Messi beraberlik golünü kaydetti.

Bu sonuçla puanını 85 yapan PSG bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İkinci sırada bulunan Lens'in ise 81 puanı bulunuyor.

Son 11 sezonda 9, toplamda da 11 şampiyonluk kazanan PSG, Fransa'da en çok şampiyon olan takım unvanını elde etti.

Messi ise 496 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo'nun ise 495 golü bulunuyor.

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Merve Dizdar'a tebrik: Tüm mücadeleci ruhlara bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan Merve Dizdar'a tebrik: Tüm mücadeleci ruhlara bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar. Yönetime iletti Spor
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar. Yönetime iletti
Yeni salgın alarmı: Haftada 65 milyon kişiye bulaşabilir Covid-19
Yeni salgın alarmı: Haftada 65 milyon kişiye bulaşabilir
Beyoğlu'nda eğlence mekanında yangın Yaşam
Beyoğlu'nda eğlence mekanında yangın
Bursa'da korkutan görüntü: Boğazköy Barajı'nın yüzeyini siyah tabaka kapladı Yaşam
Bursa'da korkutan görüntü: Boğazköy Barajı'nın yüzeyini siyah tabaka kapladı
Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı