PSG yine şampiyon oldu

Kaynak: AA
PSG yine şampiyon oldu
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain şampiyonluğa ulaştı.

Ligue 1'in 31. haftasında Olimpik Lyon, sahasında Monaco'yu 22. dakikada Alexandre Lacazette, 26. dakikada Said Benrahma ve 84. dakikada Malick Fofana'nın attığı gollerle 3-2 yendi. Lyon, bu galibiyetle puanını 44 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Monaco'nun mücadeledeki gollerini ise 1 ve 60. dakikalarda Wissam Ben Yedder attı.

Bu sonucun ardından 70 puanla zirvede bulunan PSG, 58 puanda kalan en yakın takipçisi Monaco'nun önünde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Paris ekibi, üst üste 3 olmak üzere 12. şampiyonluğunu elde etti.

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