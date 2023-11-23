Psikolojik dayanıklılığı artırmanın 9 yolu ortaya çıktı

Stresle birlikte gelen ve çağımızın sorunu olan psikolojik sorunlar insanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, psikolojik dayanıklılığı artırmak için neler yapmalıyız? Detaylar haberimizde…

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Psikolojik dayanıklılığı artırmanın 9 yolu ortaya çıktı

Stresle birlikte gelen ve çağımızın sorunu psikolojik sorunlar olmaya devam ediyor. Bu süreçte bu hastalık insanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, psikolojik dayanıklılığı artırmak için neler yapmalıyız?

Psikolojik dayanıklılığı artırmanın 9 yolu ortaya çıktı.

İşte o yollar…

-İlişkilerinize önem verin

Çevrenizdeki insanlarla, ailenizle, arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla, komşularınızla iletişim halinde olun. Onlardan destek almak, yardım istemek, psikolojik olarak daha güçlü olmanızı sağlar.

-Durumu kabul edin

Yaşadığınız durumu ve hissettiklerinizi reddetmeyin. Olanları değiştiremezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey, en iyi çözümü bulmaya odaklanmaktır.

- Kontrol edebildiklerinize odaklanın

Hayatın zorluklarını değiştirmek sizin elinizde değil. Sizin yapabileceğiniz şey, duruma nasıl tepki vereceğinizi belirlemektir.

-Değişime açık olun

Zaman ve ihtiyaçlar değiştikçe, hedefleriniz de değişebilir. Değiştiremeyeceğiniz şartları kabullenin ve değiştirebileceklerinize yönelin.

-Kendinizi keşfedin

Zorluklar karşısında kendinizde yeni özellikler fark edeceksiniz. Sizden önce hayatın zorluklarını aşmış kişileri örnek alın. Onların ilişkilerinin, öz değerlerinin, manevi değerlerinin, dayanıklılıklarının ve hayata bakışlarının nasıl olumlu olduğunu göreceksiniz.

- Olumlu yönlerinizi geliştirin

Problem çözme yeteneğinizi kaybetmeden, iyilik, yardımlaşma, merhamet, anlayış, olumlu düşünce gibi pozitif değerlere sahip çıkın.

-Kendinize iyi bakın

İhtiyaçlarınızı ve duygularınızı ihmal etmeyin. Sizi mutlu eden, rahatlatan aktivitelere zaman ayırın. Düzenli egzersiz yapın. Uyku ve sağlık düzeninize dikkat edin. Meditasyon, yoga, manevi huzur ve inanç, psikolojik gücünüzü artıracaktır.

-Hayatınızın anlamını ve amacını bulun

Herkesin anlam bulma yolu farklı olabilir. Ancak başkalarına yardım etmek ve ilgi duyduğunuz alanlar olması size rehberlik edebilir.

-Motivasyonunuzu yüksek tutun

Zor durumlarla mücadele etmenin en önemli yolu, sabır ve azim göstermektir. Unutmayın ki hiçbir zorluk ebedi değildir. Umutlu olun, sorunları küçük parçalara bölün ve şükredecek şeyler arayın. Sorunları aşmanızı kolaylaştıracak şeyler ve psikolojik gücünüzü destekleyecek özellikleriniz olduğuna inanın. Her türlü olumsuzluğa göğüs gerebilirsiniz.

İlgili Haberler
Psikolojisi bozuk olanlar nasıl tespit edilir
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
İzlanda 1200 derecelik lavları volkan duvarı ile durduracak Dünya
İzlanda 1200 derecelik lavları volkan duvarı ile durduracak
Estetik ameliyatı olmadan güzelleşmenin sırrı ortaya çıktı Yaşam
Estetik ameliyatı olmadan güzelleşmenin sırrı ortaya çıktı
Arzum Onan oğlunun doğum gününü kutladı. Paylaşımı dikkat çekti Magazin
Arzum Onan oğlunun doğum gününü kutladı. Paylaşımı dikkat çekti
Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi Ekonomi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'yla gizli protokolü yayınladı Gündem
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'yla gizli protokolü yayınladı
Trabzonspor 'un dünyaca ünlü futbolcu Isco ile görüştüğü ortaya çıktı Spor
Trabzonspor 'un dünyaca ünlü futbolcu Isco ile görüştüğü ortaya çıktı
Ünlü oyuncu yeniden Survivor'da yarışacak. Acun Ilıcalı açıkladı kadro netleşiyor Magazin
Ünlü oyuncu yeniden Survivor'da yarışacak. Acun Ilıcalı açıkladı kadro netleşiyor