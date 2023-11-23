Stresle birlikte gelen ve çağımızın sorunu psikolojik sorunlar olmaya devam ediyor. Bu süreçte bu hastalık insanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, psikolojik dayanıklılığı artırmak için neler yapmalıyız?

Psikolojik dayanıklılığı artırmanın 9 yolu ortaya çıktı.

İşte o yollar…

-İlişkilerinize önem verin

Çevrenizdeki insanlarla, ailenizle, arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla, komşularınızla iletişim halinde olun. Onlardan destek almak, yardım istemek, psikolojik olarak daha güçlü olmanızı sağlar.

-Durumu kabul edin

Yaşadığınız durumu ve hissettiklerinizi reddetmeyin. Olanları değiştiremezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey, en iyi çözümü bulmaya odaklanmaktır.

- Kontrol edebildiklerinize odaklanın

Hayatın zorluklarını değiştirmek sizin elinizde değil. Sizin yapabileceğiniz şey, duruma nasıl tepki vereceğinizi belirlemektir.

-Değişime açık olun

Zaman ve ihtiyaçlar değiştikçe, hedefleriniz de değişebilir. Değiştiremeyeceğiniz şartları kabullenin ve değiştirebileceklerinize yönelin.

-Kendinizi keşfedin

Zorluklar karşısında kendinizde yeni özellikler fark edeceksiniz. Sizden önce hayatın zorluklarını aşmış kişileri örnek alın. Onların ilişkilerinin, öz değerlerinin, manevi değerlerinin, dayanıklılıklarının ve hayata bakışlarının nasıl olumlu olduğunu göreceksiniz.

- Olumlu yönlerinizi geliştirin

Problem çözme yeteneğinizi kaybetmeden, iyilik, yardımlaşma, merhamet, anlayış, olumlu düşünce gibi pozitif değerlere sahip çıkın.

-Kendinize iyi bakın

İhtiyaçlarınızı ve duygularınızı ihmal etmeyin. Sizi mutlu eden, rahatlatan aktivitelere zaman ayırın. Düzenli egzersiz yapın. Uyku ve sağlık düzeninize dikkat edin. Meditasyon, yoga, manevi huzur ve inanç, psikolojik gücünüzü artıracaktır.

-Hayatınızın anlamını ve amacını bulun

Herkesin anlam bulma yolu farklı olabilir. Ancak başkalarına yardım etmek ve ilgi duyduğunuz alanlar olması size rehberlik edebilir.

-Motivasyonunuzu yüksek tutun

Zor durumlarla mücadele etmenin en önemli yolu, sabır ve azim göstermektir. Unutmayın ki hiçbir zorluk ebedi değildir. Umutlu olun, sorunları küçük parçalara bölün ve şükredecek şeyler arayın. Sorunları aşmanızı kolaylaştıracak şeyler ve psikolojik gücünüzü destekleyecek özellikleriniz olduğuna inanın. Her türlü olumsuzluğa göğüs gerebilirsiniz.