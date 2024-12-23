Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti

Aktarılan bilgilere göre Turgut Özal Mahallesi'nde sitelerde temizlik işi yapan 48 yaşındaki M.U. kaldığı bloğun çatı katında silahı kafasına dayayarak intihar etti.

Çocuklarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.U'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

Evin duvarına "Psikolojim bozuk kimse sorumlu değil" diye not bırakarak intihar eden M.U'nun evil ve 3 çocuk babası olduğu ayrıca 3 yıl önce de 15 yaşındaki oğlunun İstanbul'da intihar ettiği belirtildi.