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PTT cinsel ilaç satmaya başladı. İlaç yasağını delmeye başladılar

PTT, internette satışı yasak olan cinsel ilaçları satmaya başladı. PTT'nin ilaç yasağını delmesi ve halk sağlığını tehdit eden ilaçları satması "Böyle rezalet olur mu" yorumlarını beraberinde getirdi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 15:30
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PTT cinsel ilaç satıyor

PTT cinsel ilaç satmaya başladı. İlaç yasağını delmeye başladılar
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Duvar'dan Ogün Akkaya'nın haberine göre, internetten ilaç satışının yasak olduğu ve satışının yapılamayacağı 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un; 24. Maddesi’nde “… İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz” ifadeleriyle açıklanıyor. Türkiye’de internetten ilaç satışını denetlemekle görevli kurum ise Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu.

HEM SATIŞI YASAK HEM DE SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
İnternet üzerinden herkesin çevrimiçi alışveriş yapabildiği sitelerden sadece biri olan ve kendilerini "Türkiye'nin En Güvenilir Alışveriş Merkezi" olarak tanımlayan PTT AVM’de de internette satışı yasak ilaçlara rastlamak mümkün. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün iştirak şirketi olan e-ticaret sitesi PttAVM.com, üzerinden cinsel ilişki öncesinde erkekler tarafından kullanılan güç artırıcı ilaç satışa sundu. Eczacılara göre “Degra” ve “Sildegra” adlı ilaçların internet üzerinden satılması hem yasak hem de sağlığı tehdit ediyor.

“SATIŞ YAPAN İNTERNET SİTELERİNİN CİDDİ ANLAMDA YAPTIRIMI OLMASI LAZIM”
İnternet üzerinden ilaç satışının yasak olduğunu söyleyen Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, denetimlerin yeterince yapılmadığını, ilaçların hekim reçetesi ve eczacı danışmanlığı aracılığıyla kullanılabileceğini anlattı. İnternetten ilaç satışının engellenmesi için “FarmaDedektif” adında bir yapay ceza programı geliştirdiklerini ve bu programla birlikte satışı yasak olan ilaçları tespit edip Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirim yaptıklarını belirten Ercanlı, "Temel sorun bu suçun doğru düzgün bir cezasının olmaması. Bu yüzden internet siteleri satışı yapmaya devam ediyor." dedi.

“İNTERNET SAHTE İLAÇ KAYNIYOR”
İnternet üzerinden alkol ve sigara satışının yasak olduğunu hatırlatan Ercanlı, bu satışlarda uygulanan cezaların daha sertinin ilaç satışları için de uygulanmasını gerektiğini söyledi. İnternetten ilaç satışının doğrudan insan sağlığını hedef aldığını belirten Ercanlı şunları kaydetti:

"Sistemin dışındaki ilaçların sahte olması, hastanın sağlığına zararlar vermesi gibi bir sürü etkenler var. İnternet üzerinden ilaç satılması tehlikeli. İnternet sahte ilaç kaynıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre internet üzerinden satılan ilaçların yarısı sahte."

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vatan sever
2.02.2023 15:39
ticarette her yol mübahtır ve helaldir. "Amaca giden her yol da helaldir ve mübahtır" bu nedenle bu ülkede Matild Manukyan bir ticaret erbabı olarak vergi rekortmeni oldu.  
 
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