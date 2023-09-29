Pudra şekerci Ayvatoğlu çakarlı lüks arabayla ortaya çıktı

Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkınca 'pudra şekeri' diye savunma yapan AKP Genel Merkezi eski çalışanı Kürşat Ayvatoğlu aracına çakar taktırdı. Ayvatoğlu, ayrıca aracı Erdoğan fotoğrafı ve imzasıyla kaplattığı görüldü.

Pudra şekerci Ayvatoğlu çakarlı lüks arabayla ortaya çıktı

Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkan ve gündem olan AKP Genel Merkezi eski çalışanı Kürşat Ayvatoğlu, yine gündem oldu.

Tepki çeken görüntülerin ardından tutuklanan ve araçtaki maddenin 'pudra şekeri' olduğunu iddia eden Kürşat Ayvatoğlu'nun son paylaşımı tepki çekti. Ayvatoğlu'nun paylaştığı görüntülerde aracına çakar taktırdığı görüldü.

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ERDOĞAN FOTOĞRAFI VE İMZASI

Ayvatoğlu ayrıca aracının arka camını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla kaplattı. Aracın ön camında "Doğru adamla yola devam", kaput kısmında "Recep Tayyip Erdoğan" ve kapı kısımlarında ise Erdoğan'ın imzasının yer aldığı görüldü.

'PUDRA ŞEKERİ' DEMİŞTİ

Ayvazoğlu, gündeme gelen mal varlığı ve aylık kazancıyla ilgili ‘araba alım-satımı yaparak’ para kazandığını iddia etmişti. Ayvatoğlu ilk ifadesinde kullandığı maddeyi “pudra şekeri” olarak ifade etmişti.

pudrasekeri.jpgAyvatoğlu ikinci ifadesinde, “1,5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum” demişti. Arkadaşlarına uyuşturucu madde temin ettiğine dair iddiayı reddeden Ayvatoğlu’nun cep telefonunda uyuşturucu madde kullandığına dair çok sayıda görüntüye ulaşılmıştı.

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