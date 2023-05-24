Pürmüze bağlı piknik tüpü infilak etti

Ataşehir’de yeni açıldığı belirtilen bir fırının depo bölümünde pürmüze bağlı mutfak tüpü patladı. İşyerinde küçük çaplı hasar oluşurken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Pürmüze bağlı piknik tüpü infilak etti

İHA'nın haberine göre, olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan yeni açıldığı belirtilen bir fırının deposunda meydana geldi. Depo kısmında çalışan 2 işçinin yanlarında bulunan pürmüze bağlı piknik tüpü bilinmeyen bir sebeple patladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif şekilde yaralanan Mahmutcan Germe ve Hayrettin Erdoğan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlama sebebiyle fırının depo kısmının camları kırıldı. Polis patlamayla ilgili çalışma başlattı.

Patlama bölgede yerde esnaf olan Birol Akın, "Ben burada komşuyum patlamayı duyunca geldim, ufak bir gaz sıkışması olmuş sanırım. Ufak yaralanmalar var hastaneye sevk edildiler ve durumları iyi. Lastik patlaması gibi bir patlama oldu.” dedi.

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