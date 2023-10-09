Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler. Gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı

Maltepe’de kuyumculuk yapan B.B., Marmaray durağında pusu kurmuş gaspçıların saldırısına uğradı.

KAYNAK: İHA
Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler. Gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı

Gaspçılar, B.B.'nin çantalarındaki yaklaşık 9 milyon liralık döviz, altın ve Türk lirasını alarak kaçtı. B.B.'nin gaspçılarla boğuştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çantaları indirdiği anda saldırdılar

Olay, 12 Eylül günü Maltepe İdealtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumculuk yapan B.B., haftada bir gün altın ve paraları Kapalıçarşı’ya götürüyordu. Olay günü de içerisinde yaklaşık 9 milyon liralık altın, döviz ve para olan çantalar ile İdealtepe Marmaray durağına geldi. Araçtan çantaları indirdiği sırada bir süre önce gelip park etmiş araç hareket edip yanına geldi. İçinden inen gaspçılar adama sarıldı ve bir diğeri ise para ve altınları alıp araca koydu.

Gaspçılardan birinin ayakkabısı çıktı

Gaspçılardan biri B.B. ile yaşadığı boğuşma sırasında ayakkabısını düşürdü. Ancak araca binip kaçtılar. Olay yerinde bulunan ayakkabı polise önemli bir ipucu verdi.

Şüpheliler yakalandı

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde bulunan ayakkabıdan yola çıkarak şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. 85 ayrı noktadan 220 saat incelenen kamera görüntüleri ve elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri önceki gün şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler İbrahim E. (27), Cihan U. (27) ve Ferhat E. (29) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Olay anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde park etmiş şekilde duran aracın para dolu çantalar inince hareket ettiği, gaspçıların adama saldırarak paraları aldığı ve kaçtığı görülüyor.

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