Pusuya yattı kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Sultangazi'de boşanma aşamasındaki adam, aralarında husumet bulunan karısının kardeşini yağmuruna tuttu. Silahlı saldırıya uğrayan kayınbirader yaralandı.

Pusuya yattı kayınbiraderine kurşun yağdırdı

İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine G.Ç., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kayınbiraderi N.S.’nin iş yerine gelerek pusuya yatıp dışarıya çıkmasını bekledi.

Bir süre sonra işyerinin önüne çıkan N.S., eniştesinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından vurulan N.S. kanlar içinde yere yığılırken enişte G.Ç, yerde yatan kayınbiraderinin başını tekmeledi. Kayınbiraderini yaralayan enişte daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, yaralanan N.S .’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Daha sonra olayı gerçekleştiren enişte, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneden tedavisi devam eden N.S.’nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Gerçekleşen silahlı saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde silahla gelen G.Ç.'nin işyerinin önüne gelen N.S.'ye ardı ardına ateş ettiği ve yere düştükten sonrada N.S.'ye tekme attığı görülüyor.

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