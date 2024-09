Puth ve Sansone dünya evine girdi

Light Switch şarkısı ile ünlenen şarkıcı Charlie Puth, 17 Eylül 2024'te Instagram üzerinden evlendiğini duyurdu. Charlie, paylaşımında Brooke'a olan sevgisini dile getirirken, "Seni seviyorum Brooke... Her zaman sevdim, seninleyken en iyi halim oluyorum. Bu hayatta her gün seni seveceğime söz veriyorum ve bir sonrakine geçtiğimizde daha da çok seveceğim" ifadelerini kullandı. Alt metinde ise "Brooke Ashley Sansone, ve şimdi sen Brooke Ashley Puth olacaksın. Beni hayattaki en mutlu adam yaptığın için teşekkür ederim. Her zaman sen oldun" mesajını paylaştı.

Vogue Dergisi'nin haberine göre, düğünleri 17 Eylül'de Charlie'nin Kaliforniya'daki Montecito'daki aile evinde gerçekleşti. Charlie, Eylül 2023'te Instagram üzerinden Brooke ile nişanlandığını duyurmuştu. O dönem, "En yakın arkadaşıma evlenme teklif etmek için New York'a uçtum ve o da kabul etti" şeklinde açıklama yapmıştı. Charlie "Kendimin en mutlu, en iyi versiyonuyum ve hepsi senin sayende Brookie. Seni sonsuza dek sonsuza dek sonsuza dek seviyorum" diye eklemişti.

New Jersey doğumlu şarkıcı, evlenme teklifinin ardından Brooke'un parmağında elmas yüzük taktığı fotoğrafları paylaşmıştı. İlk olarak Ekim 2022'de The Howard Stern Show'da ilişkisini açıklayan Charlie, Brooke'un kendisi için özel bir kişi olduğunu vurgulamıştı. İki ay sonra Instagram'da ilişkisini duyurdu ve Aralık 2022'de doğum gününde Brooke ile fotoğraflarını paylaştı. Şubat 2023'te Pre-Grammys Gala'da kırmızı halıda boy gösterdiler ve sosyal medyada aşklarını açıkça sergilemeye devam ettiler.