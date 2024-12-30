Putin, Anadolu Efes’in şirketine kayyum atadı. Hisseler çakıldı!.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB InBev Efes BV bira üretim şirketini geçici olarak "GK Vmeste" adlı bir yapının yönetimine devretti.

RBC'nın haberine göre bu karar, yasal bilgi portalında yayımlanan bir kararname ile açıklandı. Kararnameye göre, şirketin 15,8 milyar adi hissesi ve 92,9 bin imtiyazlı hissesi geçici yönetime devredildi.

Türk ortak Anadolu Efes, 2023 yılının sonlarından itibaren Belçikalı partnerinin hisselerini satın almak için çeşitli girişimlerde bulundu. Fakat hükümet komisyonu, yaz aylarında önerilen satın alma yapısını onaylamayı reddetti. 2024 yılı sonlarına doğru, Türk ve Belçikalı ortaklar arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Anadolu Efes, AB InBev’in Rusya’daki hisselerini alacak, AB InBev ise Anadolu Efes’in Ukrayna’daki hisselerini devralacaktı.