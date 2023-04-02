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Putin yanlısı gazetecinin sır ölümü. Patlamada hayatını kaybetti

Rusya'da bir kafede meydana gelen patlamada askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy hayatını kaybetti. Putin yanlısı olarak bilinen Tatarskiy'e hediye edilen bir heykelin içine yerleştirilen bombanın patlamaya neden olduğu iddia edildi. Patlamada kafede bulunan 16 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 20:50
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Putin gazeteci patlamada öldü

Putin yanlısı gazetecinin sır ölümü. Patlamada hayatını kaybetti
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Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir kafede patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 16 kişi ise yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamada hayatını kaybeden kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı yazılarıyla bilinen askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy olduğunu açıklandı. Tatarskiy aynı zamanda Maxim Fomin olarak da tanınıyor.

TATARSKİY'E SUİKAST İDDİASI

Rus basınında yer alan haberlerde, patlamanın kaynağının Tatarskiy’e arkadaşları tarafından hediye edilen heykelin içine yerleştirilmiş bir bomba olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sene eylül ayında Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhakı ile ilgili Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törene katılan Tatarskiy törende çektiği bir videoda, "Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, ihtiyacımız olan herkesi soyacağız. Her şey istediğimiz gibi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Tatarskiy'nin patlamada kasıtlı olarak hedef alındığı kanıtlanırsa bu Rusya-Ukrayna Savaşı'yla bağlantılı yüksek profilli bir kişiye Rusya topraklarında düzenlenen ikinci suikastı olacak.

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