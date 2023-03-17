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Putin hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 18:45
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Putin hakkında tutuklama kararı

Putin hakkında tutuklama kararı
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'ya yönelik barbarca işgali nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

SAVAŞ SUÇLARINDAN SORUMLU

Daily Mail'in haberine göre, UCM Putin'i, askerlerinin Ukrayna'da işlediği savaş suçlarından sorumlu olduğu kararını verdi.

GİZLİ TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARMAYI DÜŞÜNDÜLER

Yargıçlar şüphelilerin Ukraynalı çocuklara zarar verecek şekilde, nüfusun yasadışı şekilde sınır dışı edilmesi ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Rusya Federasyonu'na nüfus transferi gerçekleştirdiğini değerlendirdi.

İddiaya göre yargıçlar gizli tutuklama emri çıkarmayı düşündüler ancak bu emrin kamuoyuna açıklanmasının suçların daha fazla işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunabileceğine karar verdiler.

KARARA İLK TEPKİLER

Ukrayna yönetimi kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken Moskova ise "Karar yok hükmündedir." dedi. (İHA)

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