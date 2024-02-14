Putin resmen duyurdu: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kansere yönelik aşılar üretmeye yaklaştıklarını duyurdu.

Araştırmaların sürdüğünü belirten Putin, "Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." ifadelerini kullandı.

Başkent Moskova'da düzenlenen 'Gelecek Teknolojileri Forumu' adlı etkinlikte konuşan Putin, Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına ve artık onkoloji vakalarının yarısından fazlasının ilk aşamada tespit edildiğine işaret etti.

Rusya lideri, "Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." dedi.

Korona virüs salgını döneminde Rusya'da Sputnik V ve Sputnik Light isimli Covid-19 aşıları geliştirilmişti.

Söz konusu aşılar Rusya’nın yanı sıra bazı ülkelere de kullanılmıştı.