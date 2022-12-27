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Flaş. Putin o ülkelere petrol satışını yasakladı

Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satışını yasakladı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 20:11
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Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satışını yasakladı

Flaş. Putin o ülkelere petrol satışını yasakladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülekelere petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Rus petrolünün alıcıları, AB ve G7 ülkelerinin getirdiği tavan fiyat uygulaması üzerinden alım yapmak istiyorsa, bu ülke veya yabancı şirketlere Rus petrolünün satışı yasaklanacak. Putin'in imzaladığı kararname önümüzdeki 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik tedbirler getirirken son olarak Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri Rus petrolünün tavan fiyatını 60 dolar olarak belirlemişti.

PESKOV "KABUL EDİLEMEZ" DEMİŞTİ

Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına demeç veren Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların yüksek olmasına rağmen kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Peskov, "Burada ilkelerle ilgili bir mesele söz konusu. Bu, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecine bir müdahaledir. Bugün böylesine cömert bir tavanı kabul edersek, yarın Rusya'nın çıkarlarına zarar veren tavanı kabul etmek zorunda kalırız" ifadelerini kullanmıştı.

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