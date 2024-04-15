Putin süper silahını görücüye çıkardı. Dünya bunu konuşuyor

Kaynak: AA
Putin süper silahını görücüye çıkardı. Dünya bunu konuşuyor
Ukrayna Savaşı’yla tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplayan Rusya’dan, yine çok konuşulacak bir hamle geldi. İran ve İsrail arasında gerilim tırmanmışken Rusya, yeni silahını denedi. Söz konusu silahın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, silah dış basının da manşetlerini süsledi.

Ortadoğu’da yaşanan İran-İsrail gerilimi tüm dünyanın dikkatini çekmişken, Rusya’dan bu gerilimi aratmayacak bir hamle geldi. Rusya, yeni süper silahını test etti. Rus basını, bu yeni silah karşısında NATO’nun şaşkınlığa sürüklendiğini yazarken, Ukrayna alarma geçti.

aa-20240412-34255635-34255634-rusya-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-yapti.jpg"NATO ŞAŞKINA DÖNDÜ"

Komsomolskaya Pravda'nın görüş aldığı Rus savunma uzmanı Albay Viktor Baranet Rusya'nın yeni füzesinin testinin ardından NATO’nun şaşkına döndüğünü ifade etti. Rusya’da bir gazeteye konuşan Baranet, füze hakkında, “Yılan gibi beyaz kuyruğu olan bir kuyruklu yıldıza benziyordu. Dönen kıvrımları ve dönüşleri, Rusya'nın farklı bölgelerinin (Orenburg, Astrakhan, Volgograd, Dağıstan ve diğerleri) sakinleri tarafından şaşkınlıkla izlendi” ifadelerini kullandı.

aa-20240412-34255635-34255633-rusya-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-yapti.jpgSOSYAL MEDYADA BEĞENİ VE PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Söz konusu roket, geçtiğimiz hafta Kapustin Yar test sahasından fırlatıldı ve gökyüzünde arkasında bıraktığı tuhaf duman izleri ile gözlemcileri şaşkınlığa sürükledi. Roketin gökyüzünde bıraktığı izler, sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.

aa-20240412-34255635-34255632-rusya-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-yapti.jpgBAKANLIK FAZLA AYRINTI VERMEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, gizli rokete isim vermeyi reddetti ve fırlatma, Rusya ile Batı arasında Ukrayna Savaşı sebebiyle gerilimin tırmandığı bir dönemde, gelecekteki füze sistemlerine ve hizmette olanlara yönelik devlet test programının bir parçası olarak yapıldı.

Bakanlık roket hakkında fazla ayrıntı vermedi ve “Fırlatma hedefleri tamamen tamamlandı” bilgisini vermekle yetindi.

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DIŞ BASINA DA YANSIDI

İngiliz basını, testi yapılan Rus roketi için, 'süper silah' benzetmesi yaparken The Sun, bu denemeyi, 'Putin, Batı'nın tespitini önlemek için gökyüzünde 'vals yapan' yeni nükleer kapasiteli balistik füze 'süper silahı' fırlattı' manşeti ile aktardı.

İngiliz basınından Mirror gazetesi, 'Putin gökyüzünde dönerek NATO'nun tespitini önleyebilecek yepyeni bir süper füzeye sahip' değerlendirmesini yaptı.

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