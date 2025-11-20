ABD ve Rusya arasında yapıldığı gündeme gelen Ukrayna'ya yönelik taslak plana göre Kiev'in, Moskova'nın istediği toprakları teslim etmesi ve askeri gücünü ciddi şekilde sınırlandırması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve Kremlin danışmanı Kirill Dmitriev tarafından hazırlandığı belirtilen taslak plan, Ukrayna'ya sert önlemler dayatacak ve Rusya'ya ülkenin askeri ve siyasi egemenliği üzerinde kontrol sağlayacak.

Planın Kiev'de teslimiyet olarak algılanması muhtemel.

'ASKERİ GÜCÜNÜ YARIYA İNDİRECEK'

Haberde, Moskova ile Washington arasında kritik fakat resmi olmayan bir arka kanal oluşturulduğu belirtildi. Trump yönetiminin bu planı destekleyip desteklemediği ise henüz net değil. Financial Times ve Reuters, bu taslak plan kapsamında Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki topraklardan çekilip askeri gücünü de yarıya indirmesi gerekeceğini yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu koşulları geçmişte "başarısız" olarak nitelendirmişti. Taslak plandaki diğer maddeler arasında ABD askeri yardımının ve Ukrayna ordusunun kullandığı silah kategorilerinin sınırlandırılması yer alıyor. Trump yönetiminin Gazze'deki savaşı sona erdirmek için geliştirdiği benzer bir öneriden esinlendiği anlaşılan 28 maddelik planın varlığı ilk olarak Axios tarafından bildirilmişti.

Washington, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına yakın olduğunu defalarca ima etti, ancak bu öneriler Rusya'nın taleplerinin çoğunu karşılarken Ukrayna'ya bir takım tavizler dayattığından başarısız olmuştu.

'HER İKİ TARAF DA TAVİZ VERMELİ'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çarşamba gecesi, plana ilişkin haberlere, kalıcı bir barışın "her iki tarafın da zor ama gerekli tavizler konusunda anlaşmaya varmasını" gerektireceğini söyleyerek yanıt verdi. Rubio, X'te "Bu nedenle, bu çatışmanın her iki tarafından da gelen girdilere dayanarak, bu savaşı sona erdirmek için olası fikirler listesi geliştirmeye devam ediyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz" diye yazdı.

Taslak planın sızdırılması, Rusya'nın Batı Ukrayna'da Ternopil kentindeki çok katlı binaların yanı sıra İvano-Frankivsk ve Lviv'deki enerji tesislerini hedef alan büyük çaplı bir saldırı başlatmasının ardından geldi. Rusya, kış öncesinde Ukrayna'nın sivil enerji altyapısını yok etmek için sistematik bir saldırıya girişmiş durumda.

'ZELENSKİ'DEN ANKARA ÇIKARMASI'

Rusya ve ABD arasında geliştirilen bu taslak plan ve Ukrayna'ya yönelik artan saldırılar gündemden düşmezken Kiev de silah yardımı için diplomatik faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya ile müzakerelerin yeniden bşalamasını sağlamak için Çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile görüşen Zelenski, Kiev'in müttefiklerini, daha fazla hava savunma sistemi ve silah sağlanması çağrısını yineledi. Ukrayna lideri Erdoğan'a Rusya'ya yönelik baskıyı artırma önerisinde bulundu.

Rusya'nın talepleri nedeniyle son aylarda olası barış görüşmeleri büyük ölçüde sekteye uğradı. Zelenski'nin Perşembe günü üst düzey ABD askeri yetkililerinden oluşan bir heyetle görüşmesi bekleniyor.