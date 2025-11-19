Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Ankara'da görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan "Rusya ve Ukrayna yapıcı olmalı" dedi.

"AKAN KAN DURMALI"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İstanbul süreci sürdürülmeli, akan kan durmalı. Ortaklarımızdan yapıcı tavır bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna yapıcı olmalı. Evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya ile ele alma konusunda her daim hazırız. Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ"

Zelenski'nin açıklamaları ise şöyle:

"Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğa çok önem veriyoruz. Türkiye'nin dostluğuna güveniyoruz. Görüşme çok verimli ve kapsamlı oldu. Türkiye'nin ilkeli tutumu bizim için çok önemli."