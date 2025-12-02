Takvimler Ağustos 2025'i gösterdiğinde gözler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile yıllar sonraki ilk yüz yüze görüşmesi dünyanın gündemindeydi.

Putin'in 1876’da ABD’nin Rus İmparatorluğundan satın aldığı Alaska eyaletini ilk ziyaret eden Rus lider olduğu görüşmede, yüzyıllık "çılgın proje" gündeme gelmişti. Bu zirvede, ABD ve Rusya'yı birbirine bağlayacak, “Putin-Trump” demiryolu tüneli inşa edilmesi önermişti.

Kremlin’in yatırım elçisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, projenin iki ülke arasında “birlik sembolü” olacağını ve ortak doğal kaynak arayışını canlandırabileceğini söyledi.

Dmitriyev şimdi de o projenin "reklam filmini" paylaştı. Tanıtım videosunda insanlık tarihini buluşlarıyla etkileyen Rus ve ABD'li ünlü bilim insanları canlandırıldı. "Hayaller, fantazi değildir" ifadeleri kullanılan videoda, ampulün mucidi Thomas Edison ve Periyodik Tablonun mucidi Rus bilim insanı Dmitri Mendeleyev'in bir harita üzerinde ABD ve Rusya'yı birleştirecek demiryolu planı üzerinde çalıştığı görülüyor. Yapay zeka yapımı olduğu anlaşılan videoda Mendeleyev'in "Bak Thomas, burada sadece 100 kilometrelik bir mesafe var. Debiz bizi ayırıyor" dediği, Edison'un da "Denizin altından mı gidelim, ilginç bir fikir fakat gerçekçi değil" dediği görülüyor.

Videoda, "Mühendislerin hayali plana, planlar yollara, yollar da insanlık için köprüye dönüşür" deniliyor.

Dmitriev’in önerdiği Moskova ve “uluslararası ortaklar” tarafından finanse edilecek proje yaklaşık 8 milyar dolara mal olacak ve 8 yıl içinde tamamlanabilecek. Plan, Bering Boğazı’nın altından geçecek 70 millik (112 km) bir yük ve demiryolu bağlantısını içeriyor.

PLAN ALASKA SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Reuters'ın haberine göre, Dmitriev’in açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki zirvenin ardından yaptığı telefon görüşmesini takip etmişti. Putin’in yatırım elçisi, bu temasların ardından perşembe akşamı projenin ayrıntılarını sosyal medya platformu X’te paylaşmıştı.

'130 YILLIK HAYAL'

Dmitriyev, “ABD’nin Alaska eyaletiyle Rusya’nın Çukotka bölgesinde yüz kilometre kadar genişliğe sahip Bering boğazı var. Boğazın altından tünel inşa ederek ülkelerimizi karadan birbirine bağlamış oluruz. Bu tünel 130 yıldan bu yana hep hayal ediliyor” diye açıklama yapmıştı. Alaska ile Kamçatka’yı bağlayacak tünelin fizibilitesini dahi yaptığını söyleyen Kiril Dmitriyev, “Tünelin maliyeti yaklaşık 64 milyar dolar. Ancak tünel projesi Elon Musk’a verilirse ben onun bu işi 8 milyara bitireceğine inanıyorum” diye konuşmuştu.

Bering Boğazı'nın en dar noktasında 82 kilometre genişliğinde. Burası, Rusya’nın Çukotka bölgesiyle Alaska’yı ayırıyor. Tünel inşa edilse bile en yakın karayolu bin kilometre ötede. Nüfusun neredeyse yok denecek kadar az olduğu bölgede kışları eksi 40-60 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları yazları 30-40 derecelere çıkabiliyor. Binlerce kilometrelik alan bir bataklığa dönüşüyor.