Putin Wagner isyanı sırasında görevde olan askerlere seslendi: İç savaşı engellediniz

Putin, Wagner isyanı sırasında görev başında olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz” dedi.

Putin Wagner isyanı sırasında görevde olan askerlere seslendi: İç savaşı engellediniz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner güçlerinin ayaklanması sırasında isyanı bastırmak için görev yapan asker, güvenlik servisi personeli ve kolluk kuvvetleriyle Kremlin’de bir araya geldi.

“İÇ SAVAŞ YAŞANMASINI ÖNLEDİNİZ”

Putin, bu görüşme sırasında savunma ve güvenlik güçlerine hitaben, “Zor zamanlarda gerçek savunucular, sonucu kaosa dönüşecek olan huzursuzluğun önünde durdu. Ülkemizde bir iç savaş yaşanmasını önlediniz. Net ve uyumlu hareket ettiniz” ifadelerini kullandı.

Putin, ordu, güvenlik güçleri ve gizli servislerin personelinin tamamına, gösterdikleri cesaret ve Rusya halkına sadakatlerinden dolayı teşekkür ederek “İsyan sırasında, sizlerin kararlılığı ve cesareti de toplumun gösterdiği dayanışma gibi belirleyici oldu” dedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı, ayaklanma sırasında ölen Rus helikopter pilotlarının ülkelerini koruma görevini yerine getirdiklerini söyledi ve anılarına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

Putin ayrıca, isyanın bastırılması için Ukrayna’daki güçlerinden Rusya’ya takviye kuvvet gönderilmesine gereksinim duymadıklarını belirtti.

WAGNER İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Wagner savaşçıları, Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Bunun üzerine Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

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