Putin’den Batı’ya gözdağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) ana oturumunda gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ile müzakereler hakkında konuşan Putin, tüm silahlı çatışmaların barış anlaşmalarıyla sona erdiğini vurguladı. "Önemli bir Avrupa ülkesinin eski liderlerinden biri bana bu anlaşmaların ya askeri yenilgi ya da zafere dayandığını söylemişti. Biz elbette zafer elde edeceğiz" dedi.

"KİEV İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Putin, Moskova'nın çıkarlarını karşılayacak anlaşmalar yapılması gerektiğini belirterek, mevcut Kiev yönetimiyle anlaşmanın zorluğuna dikkat çekti. "Ukrayna'da iktidar meşruiyetini kaybetti, bu ülke anayasasında da yer alıyor" diye konuştu. Ancak, Kiev'in müzakere yapmak isterse bunu yapacak birini bulabileceğini söyleyen Putin, "Biz bu müzakerelere hazırız. Ancak, Minsk ve İstanbul'da başlattığımız müzakerelerde üzerinde anlaştığımız şartlar çerçevesinde hazırız" ifadelerini kullandı.

"BOŞ YERE NÜKLEER SAVAŞTAN BAHSETMEYİN"

Nükleer silah kullanımı konusunda gerilimi başlatanın Rusya değil, İngiltere olduğunu belirten Putin, nükleer saldırıların gerçekleşmesi durumunda çok sayıda kurban olacağını, ancak işin bu noktaya gelmeyeceğini varsaydığını belirtti. Rusya ve ABD'nin füze saldırısına karşı uyarı sistemlerine sahip olduğunu, ancak Avrupa ülkelerinin nükleer saldırıya karşı hazırlıksız olduğunu vurguladı. Putin, Rusya'nın elindeki nükleer silahların ABD'nin Japonya'da kullandığı silahlardan dört kat daha güçlü olduğuna dikkat çekerek, boş yere nükleer savaştan bahsedilmemesi gerektiğini belirtti.