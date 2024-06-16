Putin’den bayram mesajı

Putin, Rusya'daki Müslümanların heyecanla kutladığı Kurban Bayramı için içtenlikle kutlama dileklerini iletti.

Rusya'daki Müslüman toplumun ülkeye sağladığı katkılara vurgu yaparak şunları söyledi: "Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum. Bu bayram, insanların birbirlerine yakınlaşmasına, toplumda merhamet, adalet ve karşılıklı anlayış ideallerinin pekişmesine hizmet eder ve İslam'ın derin manevi değerlerini ortaya koyar."

Putin ayrıca, "Ülkemizdeki Müslümanların hayatı, kültürel, eğitimsel ve aydınlatıcı girişimlerle zenginleşiyor ve bu durum beni sevindiriyor" ifadelerini kullandı. Mesajında, Müslüman kuruluşların aile yapısının güçlendirilmesine ve genç neslin vatanseverlik duygularıyla yetiştirilmesine büyük önem verdiğini belirtti. Ayrıca, özel askeri operasyonlarda yer alan ve gazilik unvanı kazanan bireylere ve ailelerine etkili destek sağlandığını vurguladı.

Putin, mesajında ayrıca şunları da dile getirdi: "Müslüman toplumunun birleşmesi, Rusya'da uluslararası ve dinler arası diyalogun gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır."