Putin'den cinsiyet değişikliği kararnamesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da cinsiyet değişikliği için ameliyat uygulamalarını yasaklayan kararnameyi onayladı.

KAYNAK: İHA
Putin'den cinsiyet değişikliği kararnamesi

Rusya’da cinsiyet değiştirmek yasaklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle artık Rusya’da cinsiyet değişikliğine yönelik ameliyatlar ve hormon tedavisi yapılamayacak.

Kremlin Bilgi Portalı tarafından “Rus vatandaşlarının sağlığının korunmasına yönelik esaslara ilişkin yasa” başlığı altında yayınlanan kararnamede, bundan böyle cinsiyet değiştirmek isteyen ve hormon tedavisi görmek isteyenlerin sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunamayacağı aktarıldı.

EVLİLİKLER GEÇERSİZ SAYILACAK

Kararnamede, daha önce cinsiyet değiştiren ve evlilik yapan kişilerin de evliliklerinin geçersiz sayılacağı ve bu kişilerin evlat edinemeyeceği aktarılarak, doğuştan genital organ bozukluğu olan kişilerin cinsiyet değiştirme ameliyatı ve hormon tedavisi görebileceği ifade edildi.

Kararnamede, Rus aile yapısı ve anayasal ahlaki temellerin korunması adına bu kararın alındığı vurgulanarak, Rus vatandaşlarının ve çocukların sağlığının korunmasının amaçlandığının altı çizildi.

Putin, geçtiğimiz yıl imzaladığı kararname ile Rusya’da geleneksel olmayan ilişki ve cinsiyet değiştirmeye dair propagandaları yasaklamıştı.

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