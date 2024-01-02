Putin'den flaş 'barış' sinyali: Çatışmayı en kısa sürede sona erdirmek istiyoruz

Kaynak: İHA
Putin'den flaş 'barış' sinyali: Çatışmayı en kısa sürede sona erdirmek istiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmayı en kısa sürede sonlandırmak istediklerini belirterek, "Sonsuza dek savaşma niyetinde değiliz ancak pozisyonlarımızı da teslim etmeyi düşünmüyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yılın ilk gününde Vişnyevski Askeri Hastanesi’nde Ukrayna’daki savaşta görev alan askerler ile bir araya geldi.

Putin, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın düşmanları olmadığını ancak Batılı ülkelerin Ukrayna’yı kullandıklarını söyledi.

Putin, “Çatışma çıkarmak için uzun süre Kiev rejimini beslediler. Maalesef bunu başardılar ve Ukrayna’nın yardımıyla Rusya’ya karşı savaş görevini çözmeye çalışıyorlar” dedi.

“UKRAYNA’DAKİ ÇATIŞMAYI SONA ERDİRMEK İSTİYORUZ”

Rusya Devlet Başkanı, çatışmayı en kısa sürede sonlandırmak istediklerini belirterek, "Sonsuza dek savaşma niyetinde değiliz" diye konuştu.

Putin, şunları söyledi:

“Daha dün Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyenler, şimdi çatışmanın nasıl hızlıca sona ermesi gerektiğini konuşuyor. Biz de çatışmayı sona erdirmek istiyoruz, hem de mümkün olan en kısa sürede. Ancak kendi şartlarımızla. Sonsuza dek savaşmak gibi bir arzumuz yok. Ancak pozisyonumuzdan vazgeçmeyeceğiz”

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