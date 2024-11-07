Putin'den tebrik açıklaması: Trump'la görüşmeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü toplantısının açılış açılışında konuştu.

Konuşmasında Donald Trump’ın 2. kez seçilerek ABD’nin 47’inci başkanı olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, zaferinden dolayı kutladığı Trump’ı suikast girişiminde gösterdiği cesaretten dolayı övdü.

Putin, “Moskova, ABD’nin yeni başkanıyla konuşmaya hazır” dedi. Trump’ın başkan seçilmesinden dolayı kendisini kutlamak istediğini belirten Putin, “Trump seçim kampanyası sırasında seçilmesi halinde Ukrayna'ya 24 saat içinde barış getirebileceğini söylemiş ancak Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük kara savaşını nasıl sona erdirmeye çalışacağı konusunda çok az ayrıntı vermişti" diye konuştu.

Putin, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin söylediklerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, temasları sürdürmek istemesi halinde Rusya'nın görüşmeye hazır olduğunu söyledi.